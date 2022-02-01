Депутат Воронько покидает фракцию "Слуга народа" [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Народный депутат Олег Воронько написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа". Об этом он пытался заявить с трибуны Верховной Рады (ему отключили микрофон), а потом сообщил журналистам в кулуарах парламента.
Я написал заявление о выходе из фракции. И сегодня передам в Аппарат Верховной Рады... Я не хочу, чтобы власть в Украине была узурпирована Офисом Президента. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло.
Депутат уточнил, что не обсуждал свой выход с руководством фракции. Воронько заявил, что начал испытывать давление на себя после того, как не поддержал на голосовании законопроект об обороте рынка земли, легализации игорного бизнеса и отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
28 января Госбюро расследований (ГБР) провело обыски по месту жительства Воронька м его окружения в рамках уголовного дела о подделке документов.
В ноябре 2021 года Олег Воронько вошел в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.
После выхода из фракции Воронько не потеряет депутатский мандат, поскольку является мажоритарщиком, а не прошел в Раду по партийным спискам.
Напомним, что на днях в Киеве НАБУ задержало при получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. "Слуга народа" получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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