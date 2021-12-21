Як домогтися миру на Донбасі? Лише дипломатичним шляхом. Про це сьогодні заявив голова фракції "Слуг народу" Давид Арахамія. Депутати монобільшості сьогодні провели підсумкову прес-конференцію. Тож яка стратегія влади щодо мирних переговорів. Далі - пряма мова.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":

Зараз наша стратегія. Це перше: деескалація, а друге це - зміна цього нормандського формату. У нас є два варіанти. Президент на своєму зверненні до нації заявив, шо один формат - це переговори з Путіним стосовно цієї ситуації. Інший формат - додання США до цього нормандського формату, або якогось іншого формату. В якому будуть брати участь Сполучені Штати Америки.