Розстріляв собак з рушниці: конфлікт між сусідами розгорівся на Херсонщині [ Редактировать ]
Узяв рушницю, прийшов у чужий двір і розстріляв там собак. Випадок, який днями стався на Херсонщині, обурив не лише місцевих жителів, а й соцмережі. Власниця загиблих тварин тепер боїться ще й за власне життя - каже, конфлікт із сусідом дуже давній. Обидві сторони слухала Марина Михайловська.
Олена живе на околиці села Миколаївка. До її хати часто прибиваються безпритульні собаки. Жінка їх підгодовує - і тварини залишаються жити на подвір'ї. Але вона й уявити не могла, що одного дня до неї прийде сусід зі зброєю в руках.
Прямо до мене пішов, я стояла на порозі. Він сказав, що тобі буде так, я тобі сдєлаю. Тобі і твоїм собакам.
Олена розповідає - сусід випустив п'ять куль. Три собаки загинули одразу, четверта - поранена - заховалася.
Оце Мальчик, це Жулька, а оце Долматинець.
Василь Козак, родич потерпілої:
Це не воздушка, це реальна зброя. Я думаю, це охотничья зброя, 12 калібр.
Олена впевнена - так сусід хотів помститися їй за те, що не віддала йому в оренду землю. А тварини лише стали приводом - мовляв, чоловік постійно до них чіплявся.
Олена Ліфенцева, жителька села Миколаївка:
Бере з дому кирпич красний. Приходе во двор і починає бити собак, потом баче щось під руками й кидає по собаках. Переживаю, що він мене підстрелить.
Сусіда звати Юрій. Він - мисливець, до того ж має теплиці - це його заробіток. Те, що стріляв по собаках, чоловік не заперечує, каже - вони шкодять його господарству.
Юрій Пак, житель села Миколаївка:
Я ей говорю - прив'яжи собаку, а собаки большие. Если мои такие, в несколько раз они больше. Они собак едят моих. Она их не кормит.
У селі про конфлікт між сусідами знають. Розповідають, що Оленині собаки і їм шкоду робили.
Микола Опанасович, житель села Миколаївка:
Бігають по волі, куди хочуть лазять. У мене курицю задавила. Зайшли у двір, порвали сєтку.
А от у поліції кажуть - якщо нарікання й були, то їм про це не відомо. Адже ніхто із селян зі скаргами на власницю чи її собак не звертався. А от за вбитих тварин і стрілянину - таки доведеться відповісти. У поліції відкрили кримінальне провадження.
Ігор Моргун, заступник начальника Скадовського райвідділку поліції:
Зафіксовано трупи цих собак, які надалі були вилучені. Надалі ці тварини були направлені на експертне дослідження. У особи, яка здійснила постріли по собаках було вилучено рушницю.
За вбивство собак чоловіку загрожує до восьми років в'язниці. Проте остаточне рішення - за судом.
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