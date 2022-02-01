Узяв рушницю, прийшов у чужий двір і розстріляв там собак. Випадок, який днями стався на Херсонщині, обурив не лише місцевих жителів, а й соцмережі. Власниця загиблих тварин тепер боїться ще й за власне життя - каже, конфлікт із сусідом дуже давній. Обидві сторони слухала Марина Михайловська.

Олена живе на околиці села Миколаївка. До її хати часто прибиваються безпритульні собаки. Жінка їх підгодовує - і тварини залишаються жити на подвір'ї. Але вона й уявити не могла, що одного дня до неї прийде сусід зі зброєю в руках.

Прямо до мене пішов, я стояла на порозі. Він сказав, що тобі буде так, я тобі сдєлаю. Тобі і твоїм собакам.

Олена розповідає - сусід випустив п'ять куль. Три собаки загинули одразу, четверта - поранена - заховалася.

Оце Мальчик, це Жулька, а оце Долматинець.

Василь Козак, родич потерпілої:

Це не воздушка, це реальна зброя. Я думаю, це охотничья зброя, 12 калібр.

Олена впевнена - так сусід хотів помститися їй за те, що не віддала йому в оренду землю. А тварини лише стали приводом - мовляв, чоловік постійно до них чіплявся.

Олена Ліфенцева, жителька села Миколаївка:

Бере з дому кирпич красний. Приходе во двор і починає бити собак, потом баче щось під руками й кидає по собаках. Переживаю, що він мене підстрелить.

Сусіда звати Юрій. Він - мисливець, до того ж має теплиці - це його заробіток. Те, що стріляв по собаках, чоловік не заперечує, каже - вони шкодять його господарству.

Юрій Пак, житель села Миколаївка:

Я ей говорю - прив'яжи собаку, а собаки большие. Если мои такие, в несколько раз они больше. Они собак едят моих. Она их не кормит.

У селі про конфлікт між сусідами знають. Розповідають, що Оленині собаки і їм шкоду робили.

Микола Опанасович, житель села Миколаївка:

Бігають по волі, куди хочуть лазять. У мене курицю задавила. Зайшли у двір, порвали сєтку.

А от у поліції кажуть - якщо нарікання й були, то їм про це не відомо. Адже ніхто із селян зі скаргами на власницю чи її собак не звертався. А от за вбитих тварин і стрілянину - таки доведеться відповісти. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Ігор Моргун, заступник начальника Скадовського райвідділку поліції:

Зафіксовано трупи цих собак, які надалі були вилучені. Надалі ці тварини були направлені на експертне дослідження. У особи, яка здійснила постріли по собаках було вилучено рушницю.

За вбивство собак чоловіку загрожує до восьми років в'язниці. Проте остаточне рішення - за судом.