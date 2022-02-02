На Сході зафіксували два ворожі обстріли [ Редактировать ]
Два ворожі обстріли зафіксували на Сході країни минулої доби.
У напрямку Мар'їнки противник вів вогонь із протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків накривав позиції бійців з гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військових немає. Від опівночі обстрілів не було - повідомили у штабі.
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