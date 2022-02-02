На Донеччині ворог обстріляв контрольно-пропускний пункт [ Редактировать ]
Сьогодні зранку ворог обстріляв КПВВ "Гнутове" на Донеччині. Напад стався близько дев'ятої години.
Контрольно-пропускний пункт противник атакував із безпілотника - з нього скинули гранату. Ніхто не постраждав - запевнили у штабі ООС.
Минулої доби на Сході було два ворожі обстріли. У напрямку Мар'їнки противник вів вогонь із протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків накривав позиції бійців із гранатометів та стрілецької зброї.
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Противник відкривав вогонь із гранатометів поблизу Станиці Луганської
Напередодні противник відкрив вогонь із протитанкових гранатометів поблизу Станиці Луганської. Крім того, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важке озброєння.
Кажуть, останнім часом більше бачать піхотинців ворога. У них, мабуть, теж не всюди машини проїжджають - тож носять боєкомплект на собі. А потім і стріляють.