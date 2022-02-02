Швеция выделила Украине более 5 млн долларов [ Редактировать ]
Швеция совместно с Великобританией, Канадой, Швейцарией и США запустила новый фонд для укрепления устойчивости Украины в охваченном конфликтом юго-восточном регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.
Правительство Швеции выделило 50 млн шведских крон (5,4 млн долларов, - ред.), которые будут предоставлены в течение следующих трех лет.
Министр по вопросам сотрудничества в целях развития Матильда Эрнкранс:
Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на востоке и юге Украины, способствуя улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию.
Фонд дополняет помощь ООН, будучи более гибким, склонным к риску и чутко реагирующим на события на местах.
В декабре 2021 года правительство Швеции приняло стратегию содействия региональным реформам в Восточной Европе на период 2021-2027 годов с общим объемом финансирования 6,6 млрд шведских крон (705 млн долларов, - ред.).
Напомним, что Канада выделит Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине. Между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией.
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