Под Киевом выявили опасное заболевание у животных [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Киевской области две свиньи погибли от африканской чумы. Местных жителей просят внимательно следить за состоянием животных. Об этом сообщает Обуховская районная администрация.
Из патологического материала от двух трупов диких погибших свиней в Обуховском районе выделена ДНК вируса африканской чумы.
Как сообщает пресс-служба, особенно внимательными следует быть жителям с. Первое Мая, с. Шевченково, с. Копачев, с. Березовое, с. Старые Безрадичи, с. Тарасовка и близлежащих территорий.
"Сложившуюся ситуацию, учитывая ее возможное течение и последствия, можно классифицировать как чрезвычайную ситуацию природного характера объектового уровня, код 20733 - НС, связанная с эпизоотией", - отмечают в ведомстве.
Напомним, животные чаще погибают без каких-либо признаков. Также может быть повышение температуры тела до 40,5-42,0 °C, удушье, кашель, приступы рвоты, парезы и паралич задних конечностей.
Напомним, мы уже сообщали, что в Украину вернулась африканская чума свиней.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На березі Дніпра, куди кияни приходять дивитися на білих красенів, комунальники встановили оголошення: не годувати птахів крихтами хліба. Бо через неправильний раціон пернаті можуть захворіти.
Гризун "Філ" виліз з нори та вгледів свою тінь, а отже, зима буде затяжною.
Здалеку може здатися, що вулицями Франції знову курсують карети. Тут і кінь в упряжці, i візок позаду. Однак цей транспорт перевозить не людей. У містечку Ле-Ман він виконує функцію незвичайного сміттєвоза.
Замінити кіньми вантажівки вирішила французька влада. Розпочали з Парижа ще понад 10 років тому. А тепер коні збирають відходи по всій країні.
В Норвегии запретили разводить бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Суд рассматривал дело, возбужденное в ноябре 2021 года Службой защиты животных Норвегии по поводу многочисленных критических проблем со здоровьем у собак, которые возникли в результате искусственного отбора, проводимых человеком.