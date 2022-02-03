В Киевской области две свиньи погибли от африканской чумы. Местных жителей просят внимательно следить за состоянием животных. Об этом сообщает Обуховская районная администрация.

Из патологического материала от двух трупов диких погибших свиней в Обуховском районе выделена ДНК вируса африканской чумы.



Как сообщает пресс-служба, особенно внимательными следует быть жителям с. Первое Мая, с. Шевченково, с. Копачев, с. Березовое, с. Старые Безрадичи, с. Тарасовка и близлежащих территорий.

"Сложившуюся ситуацию, учитывая ее возможное течение и последствия, можно классифицировать как чрезвычайную ситуацию природного характера объектового уровня, код 20733 - НС, связанная с эпизоотией", - отмечают в ведомстве.

Напомним, животные чаще погибают без каких-либо признаков. Также может быть повышение температуры тела до 40,5-42,0 °C, удушье, кашель, приступы рвоты, парезы и паралич задних конечностей.

Напомним, мы уже сообщали, что в Украину вернулась африканская чума свиней.

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