Коли формальна вимога має ціну... життя. І відсутність ковід-сертифікату перекреслює надію на порятунок.

Скандал у Сполучених Штатах: там хірурги в останню мить відмовилися робити пацієнту операцію з пересадки серця, бо він був... невакцинованим! Тепер Америка сперечається: хтось каже: "так і треба"! А хтось: "має бути межа - і винятки!" Одностайності нема, як і єдиного рішення - що робити у таких випадках, каже Дмитро Анопченко.

В цьому американському шпиталі, як і в багатьох інших, перше, що питають у пацієнта - це не страховий поліс, а довідку про вакцинацію. Якщо її немає, то в медичній допомозі... відмовлять. Так і стаються гучні резонансні історії, одну з яких зараз обговорює вся Америка.

Усе було вже майже готове. В операційній медсестра навіть інструменти для хірургів встигла розкласти. У палаті - пацієнт. Схвильований, але щасливий. Дочекався! Підійшла його черга для пересадки серця! І донор саме є: група крові така сама! Водій не вижив у страшній аварії, але в його правах - позначка, що після смерті згоден віддати органи на порятунок іншого.

Донорське серце було потрібне ось цьому чоловіку - Девіду Фергюсону. Його шпиталізували ще у листопаді - і весь час чекали, коли з'явиться нагода зробити операцію. Стан важкий, і без трансплантації - не врятувати. І коли вже, здавалося, всі страхи нарешті позаду…

Лікарня в останню мить… відмовила! Ще раз перевірили історію хвороби - і побачили, що пацієнт... невакцинований. Відмовився робити щеплення принципово - розповідає його батько, теж Девід.

Девід Фергюсон, батько пацієнта:

Мій син опинився на межі смерті і все через свої принципи. (…) Його серце настільки хворе, що вже не здатне битися. Ми збирали гроші, щоб вистачило на операцію. І побачили стільки людської доброти й підтримки. І я кожного з вас запитаю: а що ви б зробили, якби були на місці мого сина? Якби мали його серце?

Лікарня спершу не давала жодних пояснень: ані батькам Девіда, ані журналістам - мовляв, "у нас така політика, решта - без коментарів". Та згодом, коли скандал вийшов на національний рівень…

-Чоловікові вкрай потрібне нове серце, але лікарі не дають його. Бо нема вакцинації. Людина може померти через свої переконання! Він не отримає орган, якого так потребує!

-Увага всієї країни прикута до історії пацієнта, якого викинули з черги, бо він відмовляється від щеплення.

І лише тоді лікарі заговорили. Та вирішили атакувати, а не виправдовуватися.

Артур Каплан, голова комісії з медичної етики:

Грип може вас вбити, від застуди - помирають, можете від КОВІДу віддати богу душу. А органів на всіх не вистачає! Тож ми не будемо їх роздавати абикому. Хто має погані шанси на виживання - порівняно із тими, хто пішов і зробив щеплення!

Формально медики може й слушно кажуть - така інструкція справді є. Та це ж не з ресторану невакциновану людину вигнати. "Є ж певні випадки, коли співчуття і допомога мають бути вище за формальні правила", - сперечаються тепер і на кухнях, і в телеефірах. Тим більше, неімунізований пацієнт у лікарні був ще з минулого року! Раніше нікого це не турбувало? Ледь стримує себе батько Девіда Фергюсона.

-Це проти всіх принципів! Ось мій син у вакцину не вірить, і що?

Але річ навіть не у переконаннях. Ніхто не може гарантувати, що вакцина не дасть побічних ефектів. І пацієнти у критичному стані просто бояться. Та для американської медичної системи вони поза правил.

Пітер Хотез, професор-вірусолог:

А мені тут шкода не таких пацієнтів, а працівників лікарень: медсестер, персонал реанімації… Вони до останнього рятують життя, але майже всі, хто зараз у лікарнях із КОВІДом, потрапляють туди за власним бажанням. А могли б просто зробити щеплення!

Як бути? Рішення в Америці досі не знайшли. Лікарі й далі вимагають вколоти вакцину. Але якщо на вулиці когось машина зіб'є, "швидка" що - теж тепер не допомагатиме, поки Ковід-сертифікат у кишені постраждалого не знайдуть? 24 відсотки американців, кожен четвертий,і досі відмовляються від щеплень. І кожного з них тепер може чекати доля Девіда Фергюсона: коли у критичній ситуації вони так і не потраплять в операційну.