Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 400 миллионов подписчиков в Instagram.

Это абсолютный рекорд среди всего населения планеты. Большее количество подписчиков сейчас только у аккаунта самой социальной сети - 469 млн.

Ближайшие конкуренты звездного футболиста - американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер (308 млн) и аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси (306 млн).

5 февраля человеку-легенде исполнилось 37 лет.

Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Нынешней возлюбленной Роналду является Джорджина Родригес, которая 12 ноября 2017 года родила ему дочь и ждет еще одного ребенка. Также у Криштиану еще трое детей от суррогатных матерей.

Напомним, что в 2020 году Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам.