В понедельник, 7 февраля, на 84-м году жизни скончался крымский политик, экс-глава Верховной Рады Автономной Республики Крым и экс-депутат Верховной Рады Украины Борис Дейч. Об этом сообщил глава общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин в Facebook. Информацию также подтверждают крымские СМИ.

Дейч скончался утром 7 февраля в одной из московских клиник.

Туда его доставили из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. Сообщается, что Дейч был привит и сделал ревакцинацию.

Борис Дейч был украинским политиком, народным депутатом Украины V, VI, VII созывов (2006-2014), до этого – главой Верховной Рады АРК (2002-2006, первый заместитель с 1998 года). Дейч являлся членом Партии регионов с 2001 года, членом политсовета партии. Имеет звание Героя Украины.

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