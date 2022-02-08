Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о ратификации "Соглашения между Украиной и Евросоюзом об общем авиационном пространстве".

Об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект зарегистрирован под номером 0144, но его текст пока не обнародован.

Согласно соглашению, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

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