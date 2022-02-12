Операція - евакуація. Західні держави вивозять співробітників своїх посольств з України на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії. А ще рекомендують виїхати своїм громадянам. Хто вже збирає валізи, а хто лишиться попре все - з'ясувала Марина Біленька.

Панічні настрої в дипломатичних колах Україна споглядає не вперше. Та якщо наприкінці січня питання від'їзду співробітників американської амбасади було добровільним, то цього разу - примусове.

Держдепартамент США наказав виїхати з посольства в Києві більшості безпосередніх співробітників через загрозу російських військових дій, яка зберігається. Громадяни США не повинні приїжджати в Україну, а ті, хто там перебуває, мають негайно виїхати, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Велика військова операція проти України може статися "будь-якого дня", навіть до закінчення зимових Олімпійських ігор. Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван. Мовляв, напад може початися з повітряних бомбардувань. І це ускладнить евакуацію.

Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки:

Ми чітко повідомляли, що атака може набувати різноманітних форм, одна з них - швидкий напад на Київ. Це можлива лінія атаки, курс дій, який російські сили можуть обрати. Вони також можуть піти в наступ на інші частини України.

Водночас у столиці лишається основна команда посольства. Консульських послуг там не надаватимуть. Натомість Сполучені Штати "збережуть невелике консульське представництво" у Львові для обслуговування американських громадян в екстрених ситуаціях.

Працюватиме у Києві і посол Сполученого Королівства. А ось британські військові інструктори залишать Україну впродовж вихідних. Офіційний Лондон закликав своїх громадян слідувати їхньому прикладу.

Джеймс Хіппі, заступник міністра оборони Великої Британії:

Буде велика різниця між тим, що вони, можливо, бачили на своїх телеекранах влітку в Афганістані, і тим, що може статися упродовж наступного тижня в Україні. Отож Королівські Військово-повітряні сили будуть не в тому стані, аби вивозити людей, тому їм потрібно негайно повернутися додому, чи виїхати з України в сусідню державу.

Аналогічно вчинити своїх громадян, зокрема, закликали уряди Латвії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії. Іноземці, які вже багато років живуть та працюють в Україні, дуже неохоче сприймають ці вимоги. Хтось ігнорує попередження, хтось їде на захід України, а хтось летить перечекати ескалацію, - повідомляє українська служба Бі-бі-сі.

Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

Є багато українців, австралійців українського походження, які там живуть, і вони будуть приймати власні рішення. Ми поважаємо це, а наша порада дуже чітка. Ситуація, що склалася, дуже небезпечна. Для свого ж блага ви маєте вибратися звідти.

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас залишається у Києві, всупереч чуткам про від'їзд, проте другорядному персоналу посольства Брюссель дозволив виїхати за бажання. А Німеччина дипломатів з Дніпра тимчасово переводить до Львова.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ситуація в Європі критична. Тому ми й далі докладаємо всіх зусиль, щоб знайти дипломатичне рішення. Саме тому канцлер Німеччини у понеділок і вівторок їде до Києва та Москви.

МЗС України закликало зберігати спокій на тлі ризику нової агресії та запевнило, що держава робить все можливе, щоб відвернути найгірші сценарії. Водночас президент Володимир Зеленський заявив: Україна має бути готовою до всього.

Володимир Зеленський, президент України:

Ви знаєте, я маю розмовляти з народом, як президент, і говорити людям правду, а правда в тому, що у нас інша інформація і зараз найкращий "друг" для нашого ворога - це паніка в країні. І інформація, яка сприяє паніці, не допомагає.

На тлі загрози військового вторгнення у Києві відбувся Марш Єдності за Україну. Тисячі людей йшли з національними стягами центром столиці. У цей час тривали важливі переговори за кордоном. Телефоном поговорили держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.

У Вашингтоні наголосили: дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим. А до кінця сьогоднішнього дня президенти США та Франції мають намір поговорити з очільником Кремля.