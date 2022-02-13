В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени (20:25 по Киеву) на юге страны, в районе села Самеба. Толчки ощущали жители Тбилиси и других городов Грузии.

В домах была сильная вибрация, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Толчки ощущали жители России (Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана), Армении и Азербайджана.

По информации МЧС Армении, на границе с Грузией произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 16 км к северо-востоку от города Бавра в Армении. Сила толчков в эпицентре составляла 6-7 баллов, в Ереване - 3 балла. Жителей призвали не паниковать.

Напомним, что 21 января в районе Кривого Рога зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3.