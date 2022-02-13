В Грузии произошло мощное землетрясение, толчки ощущали по всему Кавказу (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальный центр сейсмического мониторинга
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени (20:25 по Киеву) на юге страны, в районе села Самеба. Толчки ощущали жители Тбилиси и других городов Грузии.
В домах была сильная вибрация, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Толчки ощущали жители России (Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана), Армении и Азербайджана.
По информации МЧС Армении, на границе с Грузией произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 16 км к северо-востоку от города Бавра в Армении. Сила толчков в эпицентре составляла 6-7 баллов, в Ереване - 3 балла. Жителей призвали не паниковать.
Напомним, что 21 января в районе Кривого Рога зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3.
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