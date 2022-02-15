Певица MARUV, которая недавно заявила об уходе со сцены, сообщила о пополнении в семье.

Вскоре исполнительница станет мамой. Слухи о беременности звезды, которые ходили в последнее время, подтвердились.

Радостную новость MARUV сообщила на своей странице в Instagram.

"Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александр Корсун в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!" - сообщила звезда.

31-летняя певица также опубликовала свежие фото, где хорошо виден ее животик.

Муж певицы Александр Корсун является менеджером артистки.

На снимках исполнительница не изменила своему образу - на ней все также черное латексное платье, высокие сапоги и дерзкий макияж.

Судя по фото, певица уже как минимум на 7-ом месяце беременности.

Ранее писали, что украинская певица MARUV поразила сеть очень вызывающим, откровенным образом. На снимках звезда запечатлена в прозрачном комбинезоне, поверх которого - грубая кожа.

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