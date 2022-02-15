Британський прем'єр терміново повернувся до Лондона через загрозу вторгнення в Україну. А міністр оборони країни скасував через це відпустку. У Сполученому Королівстві кажуть: час для деескалації ще є, але загроза нападу висока. З подробицями - Світлана Чернецька із британської столиці.

Усі плани шкереберть. Британський прем'єр терміново повернувся на Даунінґ-стріт, 10. Через звістки з українського кордону Борису Джонсону довелося перервати візит до графства Камбрія. У Лондоні на нього вже чекав оновлений звіт розвідки щодо можливого нападу на Україну.

Прем'єр проведене засідання комітету з надзвичайних ситуацій "Кобра". На порядку денному єдине питання - відповідь Британії на кризу в Україні.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми мусимо усвідомити, що це дуже-дуже небезпечна, складна ситуація, ми на краю прірви, але все ще є час для президента Путіна зробити крок назад. Ми закликаємо всіх долучитися до діалогу, а росіян - уникнути того, що, на мою думку, всі, принаймні всі у Великій Британії, вважають катастрофічною помилкою для Росії.

Протягом цього тижня Борис Джонсон збирається поїхати до країн північної Європи та Балтії, щоб зміцнити й розширити західний альянс. Також Джонсон повідомив, що із союзниками готує подальшу допомогу Києву й невдовзі розповість подробиці.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Світ мусить вивчити урок 2014-го року. Якщо пам'ятаєте, Росія захопила Східну Україну й забрала Крим, але ми не зробили достатньо, щоб позбутися залежності від російських вуглеводнів. Нам потрібно знайти альтернативні джерела енергії, і ми повинні бути готові застосувати деякі дуже-дуже серйозні економічні заходи щодо Росії.

Масштабними наслідками для російської економіки погрожує й об'єднання Великої сімки. У разі нападу міністри фінансів країн Джи7 обіцяють діяти швидко, скоординовано та рішуче.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

Ми запевнили Україну, що й надалі підтримуватимемо її економічний розвиток і будемо стежити за її фінансовою стабільністю. Росія має знати, що у відповідь на порушення міжнародного права чи кордонів України буде швидка спільна реакція.

Вторгнення до України можливе вже за 48 годин, кажуть у Лондоні. Тож заплановану відпустку за кордоном скасував британський міністр оборони. В інтерв'ю "Сандей Таймз" Бен Воллес порівняв нинішню ситуацію з початком Другої світової війни. Мовляв, жодні дипломатичні зусилля та поступки Адольфу Гітлеру не зупинили його перед розв'язанням війни. І так само російський президент може віддати наказ про напад, попри всі зусилля Заходу.