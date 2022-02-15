Переговори… на відстані шість метрів. У Кремлі сьогодні приймали канцлера Німеччини Олафа Шольца, який напередодні відвідав Україну. Про що говорили Путін та Шольц? Та як зустріли гостя з Німеччини? Тетяна Логунова розкаже.

Ранок вівторка. Олаф Шольц в аеропорту Берліна - сідає в урядовий літак і бере курс на Москву. Поки канцлер у повітрі, вся Німеччина гадає - на якій соціальній дистанції він буде з президентом Росії. Чи сидітимуть політики за довжелезним столом, як це було під час візиту президента Франції? Чи, може, все-таки наблизяться один до одного і навіть потиснуть руки? Адже, так само як і Макрон, Шольц категорично відмовився пройти російський ПЛР-тест на коронавірус. Журналісти дізналися: німці запропонували компроміс. Шольца протестують у німецькому посольстві в Москві - у присутності російського спостерігача. Утім, цей варіант не пройшов. Ось перші кадри із Кремля - Шольц і Путін, який панічно боїться підхопити коронавірус, сидять за шестиметровим столом, що вже став інтернет-мемом.

У Москву Шольц завітав одразу після офіційного візиту до Києва. Учора в Маріїнському палаці канцлер Німеччини зустрівся з президентом Зеленським. І пообіцяв Києву політичну й фінансову підтримку.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Суверенітет і територіальна цілісність України - для Німеччини не підлягають обговоренню. Ми очікуємо, що Росія зробить чіткі кроки для деескалації ситуації. Подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії. І я наголошуватиму на цьому під час візиту до Москви.

Про можливу агресію, виконання Мінських угод, розширення НАТО на Схід, "Північний потік-2" і транзит газу через Україну Путін і Шольц говорили кілька годин. Ось деякі заяви після зустрічі віч-на-віч.

Олаф Шольц канцлер Німеччини:

Для мого покоління війна в Європі стала чимось немислимим. І наше завдання - зробити все, щоб це не змінилося. Ми повинні запобігти воєнній ескалації в Європі. Дипломатичні можливості не вичерпані. Ми повинні рішуче працювати над тим, щоб вирішити цю кризу мирним шляхом. Ми чуємо про відведення деяких військових частин, це хороший знак. І сподіваємося, що будуть й інші кроки.

Володимир Путін, президент Росії:

Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. А кто может ответить, как она будет складываться? Никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые мы поставили для решения дипломатическим путем.

До речі, через страх захворіти Путін тримає на відстані не лише іноземних гостей, а й власних міністрів. Ось, наприклад, кадри останніх нарад російського президента з очільниками МЗС і Міноборони Лавровим і Шойгу. Їх посадили за ще довший стіл і ще далі від Путіна.