СБУ заочно оголосило підозру найманцеві так званої ДНР [ Редактировать ]
Черкаське управління СБУ заочно оголосило підозру найманцеві так званої ДНР. Оперативники встановили, що чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях.
Також зібрали докази, що живе він на тимчасово окупованій території і вже три роки, як звільнився зі служби. Прослуховуючи його телефон, співробітники СБУ з'ясували, що він знову готовий воювати проти України.
Катерина Дрога, речниця СБУ в Черкаській області:
За даними слідства : бойовик ніс службу у складі незаконного збройного формування так званої ДНР з 2018 року. Слідчі СБУ повідомили заочно йому про підозру за ч. 1 ст. 258 прим. 3 КК України. Бойовика оголошено у розшук.
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