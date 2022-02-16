Черкаське управління СБУ заочно оголосило підозру найманцеві так званої ДНР. Оперативники встановили, що чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях.

Також зібрали докази, що живе він на тимчасово окупованій території і вже три роки, як звільнився зі служби. Прослуховуючи його телефон, співробітники СБУ з'ясували, що він знову готовий воювати проти України.

Катерина Дрога, речниця СБУ в Черкаській області: