Україна хоче отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків [ Редактировать ]
Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергові консультації Тристоронньої контактної групи.
Приводом стало звернення Держдуми Росії до президента Путіна про готовність визнати так звані "ДНР\ЛНР". Українські представники хочуть отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків.
Крім того, через рішення Держдуми Україна звернулася в Організацію об'єднаних націй. Наш постійний представник в ООН Сергій Кислиця наголосив: визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" означатиме її вихід із Мінських домовленостей.
Це завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, над яким нині активно працюють Україна та її партнери. Водночас зазначив, таке визнання не матиме жодного правового наслідку.
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Українські представники хочуть отримати офіційну інформацію від РФ.
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