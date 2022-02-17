Він везе державний прапор України, який підпишуть на всіх 15 зупинках.

У Львові зустріли потяг єднання. Рейс їде через 12 областей від заходу до сходу країни. Він везе державний прапор України, який підпишуть на всіх 15 зупинках.

Вирушив поїзд із Рахова Закарпатської області і прямує до Маріуполя на Донеччині. Прибуде сьогодні о 17:20. Це найдовший маршрут України. Дорогою підписати стяг можуть усі охочі.

Оксана Бочкур, мешканка Львова: