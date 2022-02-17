У Львові зустріли потяг єднання, який їде через 12 областей [ Редактировать ]
У Львові зустріли потяг єднання. Рейс їде через 12 областей від заходу до сходу країни. Він везе державний прапор України, який підпишуть на всіх 15 зупинках.
Вирушив поїзд із Рахова Закарпатської області і прямує до Маріуполя на Донеччині. Прибуде сьогодні о 17:20. Це найдовший маршрут України. Дорогою підписати стяг можуть усі охочі.
Оксана Бочкур, мешканка Львова:
Якесь піднесення таке, ми горді за свою країну, за свою націю, що ми такі сильні, відважні і дякуємо нашим героям, яких вже немає, і ми пам'ятаємо їх всіх, і дякуємо тим, хто нас зараз захищає.
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