Очільник МЗС закликав міжнародних партнерів засудити обстріл Станиці Луганської [ Редактировать ]
Негайно засудити обстріл Станиці Луганської - закликав міжнародних партнерів головний український дипломат - Дмитро Кулеба. А також, за його словами, світ має зафіксувати, що атаку здійснили з окупованих територій, які контролює Росія.
Крім того, Кулеба повідомив про старт - анонсованого раніше - тристороннього альянсу. Україна, Велика Британія та Польща оголосили про утворення союзу співпраці. Про це сьогодні йшлося на спільному брифінгу українського та британського міністрів закордонних справ. У чому саме полягатиме ця співпраця - послухайте пряму мову урядовця:
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях і захисті суверенітету та територіальної цілісності України, в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу.
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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з пані міністром закордонних справ Британії Ліз Трас.
За два дні - з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії - Ліз Трасс. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського Сейму - Томаш Ґродзький.
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