Негайно засудити обстріл Станиці Луганської - закликав міжнародних партнерів головний український дипломат - Дмитро Кулеба. А також, за його словами, світ має зафіксувати, що атаку здійснили з окупованих територій, які контролює Росія.

Крім того, Кулеба повідомив про старт - анонсованого раніше - тристороннього альянсу. Україна, Велика Британія та Польща оголосили про утворення союзу співпраці. Про це сьогодні йшлося на спільному брифінгу українського та британського міністрів закордонних справ. У чому саме полягатиме ця співпраця - послухайте пряму мову урядовця:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: