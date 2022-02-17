Наркотики замість реабілітації. Слідчі ДБР викрили ділків, які поширювали опіати серед молоді. Причому їхній бізнес працював з 2014 року.

У великих містах - злочинці створили наркологічні кабінети, де видавали фальшиві рецепти. Далі - спритники через аптеки отримували метадон і продавали його на чорному ринку. І така схема щомісяця приносила їм до 10 мільйонів гривень. Слідчі провели обшуки в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі. За даними слідства, до махінації причетні високі чини з правоохоронних органів.

Ольга Чеканова, речниця ДБР: