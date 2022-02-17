Слідчі ДБР викрили ділків, які поширювали опіати серед молоді [ Редактировать ]
Наркотики замість реабілітації. Слідчі ДБР викрили ділків, які поширювали опіати серед молоді. Причому їхній бізнес працював з 2014 року.
У великих містах - злочинці створили наркологічні кабінети, де видавали фальшиві рецепти. Далі - спритники через аптеки отримували метадон і продавали його на чорному ринку. І така схема щомісяця приносила їм до 10 мільйонів гривень. Слідчі провели обшуки в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі. За даними слідства, до махінації причетні високі чини з правоохоронних органів.
Ольга Чеканова, речниця ДБР:
За декілька сотень гривень зловмисники продавали рецепти на 40 таблеток метадону. Потім покупці законно отримували метадон і перепродавали його на чорному ринку. Одна точка реалізовувала в середньому до 2-3 тисяч рецептів на місяць. За попередньої оцінки щомісячний обіг нелегального бізнесу міг становити 10 млн гривень.
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