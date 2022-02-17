Аліну Паш дискваліфікували від участі у Євробаченні [ Редактировать ]
Хто представлятиме Україну на Євробаченні в Турині? Це стане відомо вже завтра, після засідання оргкомітету нацвідбору. Учора він дискваліфікував Аліну Паш за неправдиву довідку, а сама співачка написала в соцмережах, що не хоче брати участі в цій - цитую - "брудній історії". Оскандалилася вона через відвідини окупованого Криму у 2015 році. Документ, який її команда надала Суспільному мовнику, йдучи на нацвідбір, виявився підробленим. Тепер організатор хоче звернутися до срібних призерів відбору - гурту "Калуш Оркестра" - аби вони представили Україну в Турині.
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