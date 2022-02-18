Нові санкції проти Росії вже готові – Жозеп Боррель [ Редактировать ]
Нові санкції проти Росії вже готові. З такою заявою виступив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
За його словами, в ЄС досі вірять у дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України, однак новий санкційний пакет у разі нападу Росії теж підготували.
Посадовець наголосив: подробиць обмежень розкрити не може, однак, цитую, "вони будуть дуже суворі". Та додав: у ЄС немає розбіжностей щодо санкцій проти РФ.
по теме
Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Зазвичай на справи закордонні тут відводять годину. Та це питання нагальне для такої кількості парламентарів, що дискусія триває чотири години.
Від дев'ятої ранку майже до першої години дня. Стільки тривали дебати в Європарламенті про Україну та російську загрозу. Зазвичай на справи закордонні тут відводять годину.
Раніше в німецькому Бундестазі закликали заморозити рахунки та конфіскувати нерухомість російських олігархів, якщо вторгнення відбудеться.
За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.