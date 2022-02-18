У ЄС немає розбіжностей щодо санкцій проти РФ.

Нові санкції проти Росії вже готові. З такою заявою виступив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, в ЄС досі вірять у дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України, однак новий санкційний пакет у разі нападу Росії теж підготували.

Посадовець наголосив: подробиць обмежень розкрити не може, однак, цитую, "вони будуть дуже суворі". Та додав: у ЄС немає розбіжностей щодо санкцій проти РФ.