Зміни до кримінально-процесуального кодексу ініціюють в офісі Генпрокурора - аби встигнути притягти до відповідальності винних у розстрілах Небесної Сотні. Про це заявила Ірина Венедіктова - на зустрічі з Володимиром Зеленським. За її словами, строк давності деяких справ Майдану вже спливає - через затягування в судах.

Володимир Зеленський, президент України:

Хотілося б все ж таки отримати результат такий, який би задовольнив і всіх нас. Суспільство і близьких, рідних людей Небесної сотні. Тому я не знаю як можна пришвидшити процес. Я почув від вас, що зміни до законодавства частково вирішують це питання. Ми готові підтримати будь-які зміни до законодавства тільки прошу, щоб ви дуже швидко діяли раз закінчується термін цих можливостей.

Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України: