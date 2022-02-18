Зміни до кримінально-процесуального кодексу ініціюють в офісі Генпрокурора [ Редактировать ]
Зміни до кримінально-процесуального кодексу ініціюють в офісі Генпрокурора - аби встигнути притягти до відповідальності винних у розстрілах Небесної Сотні. Про це заявила Ірина Венедіктова - на зустрічі з Володимиром Зеленським. За її словами, строк давності деяких справ Майдану вже спливає - через затягування в судах.
Володимир Зеленський, президент України:
Хотілося б все ж таки отримати результат такий, який би задовольнив і всіх нас. Суспільство і близьких, рідних людей Небесної сотні. Тому я не знаю як можна пришвидшити процес. Я почув від вас, що зміни до законодавства частково вирішують це питання. Ми готові підтримати будь-які зміни до законодавства тільки прошу, щоб ви дуже швидко діяли раз закінчується термін цих можливостей.
Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України:
Проблема номер один в нас вже в історії судових розглядів - це що в нас дуже довгі судові процеси. Це означає, що справи абсолютно технічно будуть закриватися в судах у зв'язку із закінченням строків притягнення до відповідальності. Вносити зміни до кримінально-процесуального кодексу.
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