Міністр внутрішніх справ потрапив під мінометний обстріл на Донбасі [ Редактировать ]
Міністр внутрішніх справ із депутатами та журналістами потрапили під мінометний обстріл на Донбасі. Делегація саме була на позиціях біля Новолуганська. Лягати на землю довелося всім посеред поля, а потім кілька годин перечікувати в укритті. Метою такої поїздки - було показати, що українська армія не веде жодних наступальних дій. А стріляє ворог.
Руслан Смєщук, зафільмував момент обстрілу. І готовий розказати більше.
Сьогодні наша знімальна група разом з колегами із провідних світових медіа, а також міністром МВС, Денисом Монастирськім відвідали передову. Одне із головних завдань було показати, так би мовити, там на місцевості - що Україна та збройні сили не проводять якихось наступальних операцій, не проводять підготовку до подібних операцій - і дотримуються виключно дипломатичної парадигми деокупації неконтрольованих районів Луганщині та Донеччини. І навпаки саме українська армія потерпає від ворожих обстрілів. А невдовзі іноземні колеги переконалися в цьому на власному досвіді. Під Новолуганським наша група, іноземні колеги та міністр МВС Денис Монастирський потрапили під артобстріл. Довелося залягати серед чистого поля, потім бігти в укриття і перечікувати обстріл. Ось як це було.
Виход! Ложись!
О, виход, от зараз продовжується обстріл, здається це міномети. Ми зараз ховаємось в укритті, це вже здається п'ята міна.
Пізніше ми дізналися що це була більш важка зброя, або 120 міліметрові міномети або навіть ствольна артилерія. Але для нас все в решті закінчилось добре, невдовзі ми евакуювалися звідти. Пізніше вже в Краматорську на спец брифінгу зазначив, що за останню добу і українські позиції, і прифронтові населені пункти зазнали рекордної кількості обстрілів.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
За останню добу, от на момент початку цього брифінгу, було 90 обстрілів, а за цей рік весь, від першого січня, було 130 обстрілів, тобто дуже багато.
Наразі відомо про щонайменше двох загиблих українських військовослужбовців та чотирьох поранених. Понад 30 будинків мирних жителів пошкоджені.
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