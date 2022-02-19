Міністр внутрішніх справ із депутатами та журналістами потрапили під мінометний обстріл на Донбасі. Делегація саме була на позиціях біля Новолуганська. Лягати на землю довелося всім посеред поля, а потім кілька годин перечікувати в укритті. Метою такої поїздки - було показати, що українська армія не веде жодних наступальних дій. А стріляє ворог.

Руслан Смєщук, зафільмував момент обстрілу. І готовий розказати більше.

Сьогодні наша знімальна група разом з колегами із провідних світових медіа, а також міністром МВС, Денисом Монастирськім відвідали передову. Одне із головних завдань було показати, так би мовити, там на місцевості - що Україна та збройні сили не проводять якихось наступальних операцій, не проводять підготовку до подібних операцій - і дотримуються виключно дипломатичної парадигми деокупації неконтрольованих районів Луганщині та Донеччини. І навпаки саме українська армія потерпає від ворожих обстрілів. А невдовзі іноземні колеги переконалися в цьому на власному досвіді. Під Новолуганським наша група, іноземні колеги та міністр МВС Денис Монастирський потрапили під артобстріл. Довелося залягати серед чистого поля, потім бігти в укриття і перечікувати обстріл. Ось як це було.

Виход! Ложись! О, виход, от зараз продовжується обстріл, здається це міномети. Ми зараз ховаємось в укритті, це вже здається п'ята міна.

Пізніше ми дізналися що це була більш важка зброя, або 120 міліметрові міномети або навіть ствольна артилерія. Але для нас все в решті закінчилось добре, невдовзі ми евакуювалися звідти. Пізніше вже в Краматорську на спец брифінгу зазначив, що за останню добу і українські позиції, і прифронтові населені пункти зазнали рекордної кількості обстрілів.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

За останню добу, от на момент початку цього брифінгу, було 90 обстрілів, а за цей рік весь, від першого січня, було 130 обстрілів, тобто дуже багато.

Наразі відомо про щонайменше двох загиблих українських військовослужбовців та чотирьох поранених. Понад 30 будинків мирних жителів пошкоджені.