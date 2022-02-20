Министерство здравоохранения Израиля приняло решение об ослаблении ограничений по коронавирусу. Как следует из заявления канцелярии премьер-министра, с 1 марта в Израиль смогут въехать как привитые, так и непривитые туристы.

Непривитые туристы должны будут дважды предоставить ПЦР-тесты: перед отлетом и после прилета в Израиль.

Напомним, что в январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что власти ряда европейских стран начали отменять большую часть социальных ограничений, действующих в стране в связи с распространением коронавируса. В Англии большинство из них отменены с 26 января, в Дании - с 1 февраля, в Австрии они будут отменены 5 марта.