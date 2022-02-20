Израиль с 1 марта будет пускать привитых и непривитых туристов [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Министерство здравоохранения Израиля приняло решение об ослаблении ограничений по коронавирусу. Как следует из заявления канцелярии премьер-министра, с 1 марта в Израиль смогут въехать как привитые, так и непривитые туристы.
Непривитые туристы должны будут дважды предоставить ПЦР-тесты: перед отлетом и после прилета в Израиль.
Напомним, что в январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что власти ряда европейских стран начали отменять большую часть социальных ограничений, действующих в стране в связи с распространением коронавируса. В Англии большинство из них отменены с 26 января, в Дании - с 1 февраля, в Австрии они будут отменены 5 марта.
по теме
Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативный результат антигенного теста или ПЦР теста
Границы Австралии будут открыты для иностранных граждан с 21 февраля - спустя почти два года. Об этом заявил в понедельник глава правительства Скотт Моррисон
З першого березня - запрацюють нічні клуби, скасують обмеження на час роботи закладів та на кількість осіб під час заходів у громадських місцях і спортзалах.
У Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже відсьогодні - в країні більше не потрібні COVID-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські заклади запрацюють без обмежень.
У Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже відсьогодні - у країні більше не потрібні COVID-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські місця запрацюють без обмежень.