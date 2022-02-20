Цей тиждень для армійців був нелегким.

Та поки всі дипломатичні спроби України зняти ескалацію ворог накриває вогнем! Цей тиждень на фронті видався гарячим і трагічним. Противник застосовує весь арсенал зброї: і військову, й інформаційну! Весь цей час на Донбасі працює мій колега Ігор Левенок.

І зараз він на прямому зв'язку зі студією. Ігорю, добрий вечір! Що зараз відбувається на фронті? Чи зменшив ворог обстріли?

Ігор Левенок, кореспондент:

Вітаю Олексію, становище на Донбасі залишається тривожним. Ворог і далі відкриває вогонь із важкого озброєння. Станом на тепер супротивник здійснив близько шістдесяти обстрілів. Атаки відбуваються вздовж усієї лінії фронту. І подекуди - безперервно. Уявіть собі, сьогодні в районі Богданівки позиції українських захисників ворог накривав щільним вогнем 9 разів. Біля Мар'їнки - сім. А це сотні снарядів, випущених по наших армійцях. Відомо, що один боєць зазнав осколкових поранень.

Павло Ковальчук, речник Об'єднаних сил:

Так противник задіює артилерійські системи калібру 152 міліметри та калібру 122 міліметри, міномети 120 міліметрів та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем…

Ну а окупаційна влада на непідконтрольній території і далі під виглядом евакуації масово вивозить мешканців до Росії. Ось відео, як в Горлівці людей завантажують у поїзди. До того ж, на тимчасово окупованих територіях триває мобілізація. І за інформацією, яку оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова, там призивають навіть неповнолітніх! Хлопців з 17 років, що суперечить міжнародним нормам та конвенціям.

Тож істерія в так званих ЛДНР триває.

Цей тиждень видався не легким і для нашої знімальної групи. Кілька разів ми потрапляли під ворожі обстріли і були свідками воєнних злочинів. Адже як інакше можна розцінювати обстріл дитячого садка у Станиці Луганській? Про все детальніше, я пропоную подивитися в нашому матеріалі.

-Контузия правой стороны, оказали помощь, нас забирали в больницу…

-Це порушення будь-яких моральних принципів та людяності… Було шістнадцять приходів з танка, хлопці нарахували.

Ну ось і зараз ми чуємо як працює потужна зброя.

Про це говорили й очікували. Цього тижня ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Десятки потужних обстрілів. Артилерійські удари і атаки танків. Під вогнем опинилися армійські позиції і мирні села та міста. Світ затамував подих перед загрозою найбільшої війни в Європі з часів Другої світової.

Джо Байден, Президент США:

За останні кілька днів ми отримуємо повідомлення щодо порушення режиму припинення вогню сепаратистами на Донбасі. Приміром, обстріл українського дитсадка, в якому Росія брехливо звинувачує Україну…

Станиця Луганська. Ранок четверга. Ворог прицільно обстрілює містечко. Один зі снарядів влучає у будівлю дитячого садка. Вибухає у спортивній кімнаті. На той момент у яслах було двадцять малюків і персонал. Троє працівників контужені. І лише дивом вдалося уникнути страшної трагедії.

Наталія Бутенко, в.о. завідувачки дитсадка "Казка":

В каждой группе проходит утренняя гимнастика, утренняя зарядка. Получается что с гимнастики они уже вышли и на следующее занятие, которое по расписанию в групе, они еще не зашли. Это просто чудо!

Цей цинічний обстріл сколихнув не тільки українців, а й світ. Натомість вороги у найкращих традиціях пропаганди безсоромно поширюють фейки. Буцімто це українці стріляли по дітях, а дитсадок розташований на окупованій території.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Дана інформація не відповідає дійсності, адже по куту входження снаряда по напрямку, з якого знаходиться попадання снаряда, можна стверджувати, що вогонь вівся з території противника…

Ворог того дня почав атакувати на всіх напрямках. Тільки минулої доби противник здійснив 136 обстрілів, і більшість із них - із важкої артилерії.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони били розкидано, щоб влучити саме по особовому складу, тому що це були осколочні снаряди. Відповідь була приблизно після десятої години, вже відкрили вогонь по противнику. Працювали в тому напрямку, звідки вели вогонь по нам. Я думаю, що влучили, бо після того одразу припинився вогонь…

Нині на передовій потрапити під ворожий вогонь можна скрізь.

-Так, давайте…Пойдемте туда, там три наката. -Нічого собі, б'ють так, нормально… Виход! Сюда можете ховаться. Це сто двадцяті…

Цей тиждень для армійців був нелегким. Щонайменше семеро бійців поранені. А двом родинам надійшли трагічні звістки. Один із загиблих - капітан Антон Сидоров. Один із провідних розвідників...

І попри все, українські захисники гідно тримають стрій.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Нехай не панікують люди, все буде добре. Ждемо. Нехай. Як прийдуть вони, так і підуть, або повезуть. Но не пропустимо їх полюбому. Все буде добре…

-Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. Организован массовый централизованый выезд населения в РФ.

Ватажки окупаційних адміністрацій Донецька та Луганська розігрують сценарій, який вочевидь їм написали у сусідній державі. На непідконтрольній частині Донбасу роздмухують істерію. В окупованих містах періодично виють тривожні сирени.

І місцевих жителів під виглядом евакуації масово вивозять у Росію. Хоча там їх ніхто не чекає.

-Чего ожидали и кто вас встретил здесь? - Никто нас не встретил. Абсолютно никто. Вот записали все и сидите ждите…

Людям обіцяли комфортні умови поселення, але в результаті їх привезли й просто покинули.

-Пообещать Россия пообещала, а в конечном итоге мы приехали, а нас никто не может поселить. Везде все занято и везде все отказано, ну так тоже не по-человечески…

Сім'ї з маленькими дітьми розселяють у наметах. І пропонують їм двоярусні нари.

Українці й міжнародна спільнота вже мають безліч доказів, хто на Донбасі веде війну.

Цього тижня під ворожий вогонь потрапляли депутати, очільник МВС, іноземні журналісти - і наша знімальна група.

Камера на КПВВ "Щастя" зафіксувала навіть напрямок прильотів ворожих снарядів.

А супротивник поширює відео, як накопичуються сили на непідконтрольній території. Туди масово прибувають вагнерівці та кадирівці.

-Ну ми ж походимо з роду козацтва. А що то за козак, який воювати не вміє!

Це нам говорить комбат. Герой України Володимир Гринюк. Учасник боїв за Дебальцеве. Сьомі роковини яких минули цими днями.

Володимир Гринюк, командир батальйону, Герой України:

Якби зараз вернути той час, але залишити командирів, які зараз очолюють Збройні сили, я думаю, Дебальцево ми би втримали…

Пекельне горнило цієї війни Володимир пройшов від початку. Тож його слова мають вагу.