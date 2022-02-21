В доме обрушилась лестничная клетка между вторым и третьим этажами/ фото: ГСЧС

В городе Львов на третьем этаже жилого дома произошел обвал лестничной клетки. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, обрушение деревянного лестничного марша произошло в 13.20 в воскресенье. Прибывшие спасатели выяснили, что в доме обрушилась лестничная клетка между вторым и третьим этажами и в квартирах находятся люди.

Спасатели разобрали конструкцию обрушившейся лестничной клетки. Информации о погибших и травмированных нет.

Отмечается, что завалы будут разбирать и в понедельник, представители городских властей выясняют, кто из жильцов девяти квартир нуждается в переселении.

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Кроме того, в Киеве обрушилась часть балкона в жилом доме на улице Пушкинской, 9, около станции метро "Театральная" в самом центре столицы. В старинном кирпичном здании 1911 года постройки также расположены различные кафе, рестораны и магазины, балкон, от которого отвалилась часть, находится на верхнем, 5-м этаже.