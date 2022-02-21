У місті Дніпрі загинув рибалка, який вийшов на тонку кригу. Першим його побачив місцевий житель. Кинувся на допомогу, проте пішов під воду. Рятувати обох взялися троє правоохоронців, однак і вони провалилися. Надзвичайники, які приїхали на виклик, витягли на берег п'ятьох потерпілих. Однак рибалка помер у кареті "швидкої". Цієї ж доби, охочих посидіти з вудками - рятували у Золотоніському районі на Черкащині. Там на березі Дніпра відірвалася крижина з вісьмома рибалками й попливла за течією. Водолази на трьох човнах вчасно її наздогнали й висадили людей на берег.