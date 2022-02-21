Про зустріч Байдена з Путіним домовився Еммануель Макрон [ Редактировать ]
Джо Байден дав попередню згоду провести з Путіним ще один саміт з питань безпеки. Йтиметься про ситуацію в Україні. Домовився про таку зустріч Еммануель Макрон. Напередодні він мав телефонні розмови з лідерами США, Росії та України. Однак, за словами президента Франції, саміт відбудеться лише за умови не вторгнення Росії в Україну. Підготувати переговори мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони зустрінуться 24 лютого.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми вітаємо цю ініціативу. Ми впевнені, що варто спробувати будь-який крок задля дипломатичного розв'язання. Держсекретар Блінкен запевнив мене, що жодного рішення щодо України не ухвалюватимуть за спиною України. Ми працюватимемо в тісній координації. Напередодні саміту, під час підготовки, наші позиції буде синхронізовано, щоби наші інтереси було враховано.
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Йтиметься там, як не складно здогадатися, про ситуацію в Україні. Домовився про таку зустріч Еммануель Макрон. Напередодні він мав телефонні розмови з лідерами США, Росії та України.
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За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.
За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.
Про це повідомляє телеканал NBCnews з посиланням на свої джерела, що особисто були присутні при цій бесіді.