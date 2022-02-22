В Верховной Раде Украины во вторник, 22 февраля, будут рассмотрены законопроекты, среди которых право на гражданское огнестрельное оружие и реформа СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Таким образом, в парламенте собираются рассмотреть следующие законопроекты:

Изменения в закон "Об основах государственной региональной политики";

Об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины;

О государственной статистической деятельности;

О праве на гражданское огнестрельное оружие ;

; Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие";

Изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";

Внесение изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;

Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности;

О совершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

Об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

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Кроме того, Верховная Рада не поддержала в первом чтении альтернативные законопроекты о легализации огнестрельного оружия в Украине №4335 и №4335-1. Народные депутаты также отказались отправить их на доработку, поэтому парламентариям придется написать новые законопроекты.

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