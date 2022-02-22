Огнестрельное оружие для украинцев: в парламенте рассмотрят законопроект [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины во вторник, 22 февраля, будут рассмотрены законопроекты, среди которых право на гражданское огнестрельное оружие и реформа СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Таким образом, в парламенте собираются рассмотреть следующие законопроекты:
- Изменения в закон "Об основах государственной региональной политики";
- Об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины;
- О государственной статистической деятельности;
- О праве на гражданское огнестрельное оружие;
- Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие";
- Изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";
- Внесение изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;
- Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности;
- О совершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- Об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.
Читайте также, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о защите политических заключенных. Целью закона является создание законодательных механизмов социальной и правовой защиты политических заключенных, членов семей.
Кроме того, Верховная Рада не поддержала в первом чтении альтернативные законопроекты о легализации огнестрельного оружия в Украине №4335 и №4335-1. Народные депутаты также отказались отправить их на доработку, поэтому парламентариям придется написать новые законопроекты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Глава минобороны поблагодарил своего канадского коллегу
Эстония оказала Украине помощь
СБУ фиксирует беспрецедентное наступление на информационное и киберпространство
К схеме причастно руководство одного из крупнейших предприятий
Силовикам квалифицируют правонарушение