У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установлення кондиціонерів на фасадах об'єктів культурної спадщини. Проєкт рішення вже підтримали профільні комісії, його мають розглянути на пленарному засіданні Київради. Як рятуватимуть історичні пам'ятки - розкаже Лариса Золотарюк.

"Капітан на пенсії", "Вхід для киці", "Багатодітний", "Балкон з ліфтом", "Місце для скелетів", "З ліпниною і колонами", "Балкончик для улюбленця", "Пентхаус". Усі будівельні дивацтва об'єднує одне - їх зводили на власний розсуд і без дозволу відповідних органів.

Ярослав Шкарапута, керівник архітектурного бюро:

Любі дії на фасаді вони мають виконуватись, по-перше, проєктувальником. Перед тим як виконуватись в будівництві.

Столична влада вирішила карати гривнею за подібні архітектурні витвори, які псують зовнішній вигляд будинків. Насамперед це стосується об'єктів культурної спадщини.

Володимир Прокопів, заступник голови КМДА:

Ми маємо проєкт рішення, який говорить про те, що центральний історичний ареал, в першу чергу. Все місто далі, і це другий крок. Має бути приведений до гарного вигляду.

Власникам таких "надбудов" вручатимуть приписи й даватимуть час на демонтаж.

Михайло Ляшев, керівник юридичної фірми:

Якщо людина сама не робить цього, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності - покласти штраф. Якщо, коли вона щось переобладнала на історичному будинку, коли вона ще її знищила, якісь там елементи історичні, які мають суттєву історичну цінність - то може настати й кримінальна відповідальність.

Штрафи відносно невисокі. Від півтори до 17 тисяч гривень. Але це тільки початок.

Володимир Прокопів, заступник голови КМДА:

Ми робимо всю законодавчу базу для того, щоб ці штрафи могли бути збільшені десь до півмільйона гривень. І це вже така сума, яка буде дуже відчутна. Зараз говоримо більше про юридичні особи, ніж про фізичних осіб.

Якщо, скажімо, власник не має грошей на демонтаж, то це комунальники зроблять самі - згідно з рішенням суду.

Михайло Ляшев, керівник юридичної фірми:

Але органи благоустрою, якщо людина буде ухилятися від цього, вони не зможуть самостійно це зробити без рішення суду. Якщо буде рішення суду, то відповідно буде мати можливість примусового демонтажу. І потім людина ще буде змушена компенсувати витрати, які поніс благоустрій, в тому числі на судовий розгляд цієї справи.

Якщо не вдаватися до таких дій - із часом самовільно встановлені балкони можуть спричинити біду.

Ярослав Шкарапута, керівник архітектурного бюро:

Можуть бути руйнації не тільки самих балконів. А і якісь конструкції фасадів можуть бути зачеплені. Скажімо, цегляні будівлі. Балконна плита. Тримається на вазі, тобто, підвантажений вагою стіни. За рахунок цього він не падає.

Майже два роки над документом, що покликаний позбутися потворних надбудов, працювали фахівці, урбаністи й громадські активісти. Вони сподіваються, що це допоможе хоча б частково повернути місту пристойний вигляд.