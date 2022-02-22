І наші військові оборону тримають. Попри натиск ворога. У штабі ООС нарахували вже майже пів сотні обстрілів, більшість із яких - із забороненої зброї. Одного українського бійця поранено. А Луганська ТЕС у Щасті не пропрацювала й десяти хвилин! Напередодні, після масованих обстрілів, її довелося зупинити. Сьогодні єдину в області тепло-електро-станцію спробували запустити, однак місто знову накрили важкими калібрами. За загостренням боїв на Донбасі стежить Станіслав Кухарчук. Його репортаж - далі.

Після сьогоднішніх обстрілів горить Луганська ТЕС у Щасті. Саме місто від полудня під щільним артилерійським вогнем окупантів. Вони б'ють не тільки по позиціях, а й по населених пунктах. Буквально вчора увечорі жителі Врубівки більше години не виходили з підвалів.

Марія Жарнова, жителька села Врубівка:

Уже боюсь всего на свете , уже не знаю что делать. Ну ховалась я в туалет, стояла я в туалете - напугалась очень.

Передовсім ворог зосередив вогонь на тилах наших оборонців. Палає вся лінія фронту - від Маріуполя до Станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть удень. Хаотичним обстрілом уже на Донеччині сьогодні пообіді зустріли на передовій групу журналістів американського каналу СБС.

Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі. На цих позиціях поблизу окупованого Докучаєвська на землі майже не залишилося "живого місця". За кілька днів бійці нарахували більше сотні "прильотів".

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку вони працювали тільки по наших позиціях, на наступний день вони перенесли вогонь і працювали в тилу і по селу - були навіть приходи місцевих жителів в їхні городи.

Черкащанин Роман на передовій більше року. Учорашню звістку про визнання Російською Федерацією так званих ЛДНР хлопець сприйняв доволі спокійно. Каже, це не наближає війни, бо тут, на Українському Донбасі, вона триває вже вісім років.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну у нас тут вже вісім років таке відчуття, що вісім років війна, вісім років вона не припинялась, вона продовжується - гинуть люди. Буде дуже добре , якщо вони вийдуть на відкриту місцевість - це нам буде на руку , хай виїжджають.

Наші військові зараз у повній бойовій готовності і здавати хоча б клаптик Української землі ворогові не збираються.