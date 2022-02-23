До санкційного тиску на РФ доєдналися Японія та Канада [ Редактировать ]
Триста п'ятдесят одне ім'я членів російської Держдуми, також 27 осіб і об'єднань вніс Європейський Союз до санкційного переліку. Усі вони, цитую, "відіграли роль у підриві територіальної цілісности України". Новий пакет обмежень проти РФ міністри закордонних справ країн ЄС погодили на позачерговій зустрічі. Окремий пакет обмежень підготувала і Велика Британія. Там персональні санкції проти наближених до Путіна олігархів, а також п'яти банків. До того ж у Лондоні готують законопроєкт, який не дасть російським компаніям залучати кошти в фунтах або доларах на ринках Британії. До санкційного тиску доєдналися і Японія та Канада. Токіо - блокуватиме активи декого з росіян. А Оттава заборонила канадцям фінансові операції з так званими Л/ДНР, з суверенним боргом Росії, а також співпрацю з двома банками РФ.
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