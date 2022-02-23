На що Україна зараз робить ставку - так це на новий переговорний формат

В ООН про агресію кілька годин тому говорив український міністр закордонних справ. Триває його візит до Сполучених Штатів; напередодні були зустрічі з Держсекретарем Блінкеном і Президентом Байденом. Сьогодні ж позицію України Кулеба висловив із головної трибуни світу.

Усі подробиці знає Дмитро Анопченко. Він зараз у штаб-квартирі Організації об'єднаних націй. Вітаю, Дмитре! Розкажи, як усе було.

В ООН, де зазвичай намагалися бути максимально стриманими у словах і формулюваннях, сьогодні день, коли речі називають своїми іменами. Формально пункт порядку денного називається "Ситуація на тимчасово окупованих територіях". Його затвердили на сьогодні задовго до останніх подій, думали говорити про Крим і Донбас, але саме зараз все це набуло особливого значення.

Тому на засідання прийшли перші особи - зокрема, бачили в залі посла США Лінду Томас-Грінфілд, лише місця для делегацї Росії майже порожні. Тому, а цього не було передбачено, виступити вирішив генеральний секретар. Щодо виступу Дмитра Кулеби: Україна просить про допомогу. Просить засудити Росію, тиснути на неї. Міністр каже - я процитую: "ще залишається можливість, що дипломатія врятує світ". І попереджає: "цей тиждень - практично останнє "вікно можливостей". І ось - пряма мова.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Початок широкомасштабної війни в Україні означатиме кінець світового порядку - такого, яким ми його знаємо. Якщо Росія зараз не отримає жорсткої, швидкої та рішучої відсічі, це означатиме повне банкрутство міжнародної системи безпеки та міжнародних інституцій, завдання яких - підтримувати лад у світі. Путін не зупиниться на Україні! Якщо постійний член Радбезу успішно порушить усі правила, його приклад надихне й інших - знайдуться послідовники.

На що Україна зараз робить ставку - так це на новий переговорний формат, оскільки вже "нормандська четвірка" за цих умов навряд чи зможе не просто домовитися, а й навіть зібратися. Київ пропонує - і це ще раз пролунало тут, в ООН - зібрати за одним столом лідерів 5 постійний членів Радбезу ООН плюс Україна, Німеччина і Туреччина - і в такому складі вже говорити про врегулювання. Друге, на що у Києві роблять ставку - це на санкції проти Росії, і не якісь примарні, майбутні, а обмеження, які пропонують запровадити просто зараз. Ось що каже про це міністр.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Партнери не повинні чекати, доки російські ракети впадуть на українську землю чи російські літаки перетнуть наш повітряний простір, аби запровадити новий пакет санкцій. Покарання мають сенс, лише коли стримують Росію від подальших дій. Тому час для нової хвилі санкцій настав. Ми опинились у дуже динамічній ситуації. Кожен день має значення.

З важливого: ще маю згадати зустрічі, які відбулися напередодні у Вашингтоні. Розмова українського міністра із міністром оборони США та держсекретарем Блінкеном планувалися заздалегідь, а от щодо зустрічі із президентом Байденом - це була ініціатива команди президента США. Чіткий знак підтримки. Про що говорили і що Україна почула від Блінкена і Байдена - я запитав міністра, послухайте.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Сполучені Штати стоятимуть на боці України. Що б не сталося. США надаватимуть Україні зброю для оборони для посилення нашої обороноздатності та безпеки. Звичайно, ми будемо щасливі, якщо нам не знадобиться використовувати її в боях. Ми прагнемо миру. Однак якщо Росія нападе - ми маємо бути оснащені для відсічі. Санкції з боку США будуть ще більшими, потужнішими та боліснішими.

На Генасамблеї сьогодні було багато виступів - зокрема, представник Росії у своїй риториці був войовничим, казав навіть (процитую російською) – "С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет". Втім те, що всі почули сьогодні - і це саме по собі важливе - це однозначна і беззаперечна підтримка України.