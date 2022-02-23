Світ перебуває в режимі санкцій: які країни не хочуть псувати стосунки з Росією [ Редактировать ]
Екстрений саміт лідерів Євросоюзу з приводу російської агресії проти України скликають у Брюсселі. Засідання відбудеться завтра ввечері. А наразі світ уже перебуває в режимі санкцій. Найсвіжіші з них - від Японії, Канади та Австралії. Водночас є й країни, які не хочуть псувати відносин з Москвою.
Приміром, президент Туреччини заявив, що ладнає з Росією так само добре, як і з Україною, а тому жодних санкцій не планує. Від кого варто чекати на підтримку, а від кого - ні - досліджувала Світлана Чернецька.
Услід за Великою Британією, Євросоюзом і США. Про перший пакет економічних обмежень щодо Росії оголосила Канада.
Заборонені будь-які бізнес-відносини з так званими Л/ДНР та будь-які фінансові операції із суверенним боргом Росії. Під санкції потрапили депутати, які голосували за визнання псевдореспублік та два російських банки, що обслуговують уряд.
Джастін Трюдо, Прем'єр-міністр Канади:
Росія мусить відступити; має зрозуміти, що для країни, яка застосовує силу, будуть наслідки. Грубе нехтування Росією незалежності суверенної нації є серйозною загрозою безпеці в регіоні та в усьому світі. Канада і наші союзники захищатимуть демократію.
А вже за кілька годин після виступу прем'єра у Києві розвантажили другий літак із канадською летальною військовою допомогою.
На іншому кінці світу теж долучилися до санкцій. У Японії заборонили випускати російські облігації, окремим особам заморозять активи та не видаватимуть віз.
Фуміо Кішіда, Прем'єр-міністр Японії:
Дії Росії, очевидно, шкодять суверенітету України та суперечать міжнародному праву. Ми наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій, щоб вийти з глухого кута.
Прем'єр країни наголосив, що в разі ескалації вживатимуть додаткових заходів покарання.
Далі - Австралія. Тут санкції запроваджують проти так званих "республік". До чорного списку потрапляють ще восьмеро росіян та п'ять банків. А на українців навпаки - чекають поступки. Уряд пришвидшить розгляд візових заяв.
Скотт Моррісон, Прем'єр-міністр Австралії:
Не може бути ані найменшого припущення, що хуліганові й бандитові слід іти на поступки в обмін на те, що він не перейде від погроз до насилля. Я ніколи не підтримав би таку політику умиротворення, так само як і австралійці.
Щоправда, не всі країни світу поспішають засудити Росію.
До прикладу, Китай формально не став ні на чий бік. І нейтрально закликає сторони до стриманості.
Хау Чуньїнь, речниця Міністерства закордонних справ Китаю:
Ми віримо, що покарання ніколи не є фундаментальним та ефективним методом вирішення проблем. Китай завжди виступав проти усіх незаконних односторонніх санкцій.
Історично Китай - це союзник Росії в протистоянні із Заходом. Але, принаймні у нинішній ситуації, Пекін не підтримує Росії відкрито. Уникає гучних заяв також Індія, вона надто залежна від постачань російської військової техніки. Так само, як і Венесуела, що вже заявила про абсолютну підтримку Путіна.
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Заборонені будь-які бізнес-відносини з так званими Л/ДНР та будь-які фінансові операції із суверенним боргом Росії. Під санкції потрапили депутати, які голосували за визнання псевдореспублік та два російських банки, що обслуговують уряд.
Велика Британія не вагається називати речі своїми іменами. Тут говорять про поновлене вторгнення в Україну. І попереджають про плани Путіна захопити країну.
Це неприйнятно" і "це порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ.
Такі зустрічі скликають лише у разі надзвичайних ситуацій. Доки прем'єр радиться з міністрами, представник уряду в прямому ефірі називає останні події "вторгненням в Україну".
За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.