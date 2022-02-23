Екстрений саміт лідерів Євросоюзу з приводу російської агресії проти України скликають у Брюсселі. Засідання відбудеться завтра ввечері. А наразі світ уже перебуває в режимі санкцій. Найсвіжіші з них - від Японії, Канади та Австралії. Водночас є й країни, які не хочуть псувати відносин з Москвою.

Приміром, президент Туреччини заявив, що ладнає з Росією так само добре, як і з Україною, а тому жодних санкцій не планує. Від кого варто чекати на підтримку, а від кого - ні - досліджувала Світлана Чернецька.

Услід за Великою Британією, Євросоюзом і США. Про перший пакет економічних обмежень щодо Росії оголосила Канада.

Заборонені будь-які бізнес-відносини з так званими Л/ДНР та будь-які фінансові операції із суверенним боргом Росії. Під санкції потрапили депутати, які голосували за визнання псевдореспублік та два російських банки, що обслуговують уряд.

Джастін Трюдо, Прем'єр-міністр Канади:

Росія мусить відступити; має зрозуміти, що для країни, яка застосовує силу, будуть наслідки. Грубе нехтування Росією незалежності суверенної нації є серйозною загрозою безпеці в регіоні та в усьому світі. Канада і наші союзники захищатимуть демократію.

А вже за кілька годин після виступу прем'єра у Києві розвантажили другий літак із канадською летальною військовою допомогою.

На іншому кінці світу теж долучилися до санкцій. У Японії заборонили випускати російські облігації, окремим особам заморозять активи та не видаватимуть віз.

Фуміо Кішіда, Прем'єр-міністр Японії:

Дії Росії, очевидно, шкодять суверенітету України та суперечать міжнародному праву. Ми наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій, щоб вийти з глухого кута.

Прем'єр країни наголосив, що в разі ескалації вживатимуть додаткових заходів покарання.

Далі - Австралія. Тут санкції запроваджують проти так званих "республік". До чорного списку потрапляють ще восьмеро росіян та п'ять банків. А на українців навпаки - чекають поступки. Уряд пришвидшить розгляд візових заяв.

Скотт Моррісон, Прем'єр-міністр Австралії:

Не може бути ані найменшого припущення, що хуліганові й бандитові слід іти на поступки в обмін на те, що він не перейде від погроз до насилля. Я ніколи не підтримав би таку політику умиротворення, так само як і австралійці.

Щоправда, не всі країни світу поспішають засудити Росію.

До прикладу, Китай формально не став ні на чий бік. І нейтрально закликає сторони до стриманості.

Хау Чуньїнь, речниця Міністерства закордонних справ Китаю:

Ми віримо, що покарання ніколи не є фундаментальним та ефективним методом вирішення проблем. Китай завжди виступав проти усіх незаконних односторонніх санкцій.

Історично Китай - це союзник Росії в протистоянні із Заходом. Але, принаймні у нинішній ситуації, Пекін не підтримує Росії відкрито. Уникає гучних заяв також Індія, вона надто залежна від постачань російської військової техніки. Так само, як і Венесуела, що вже заявила про абсолютну підтримку Путіна.