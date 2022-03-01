С Левого берега Киева во Львов пускают новый эвакуационный поезд [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
"Укрзализныця" добавляет еще один рейс из Киева во Львов. Поезд "Интерсити" отправится с вокзала Дарница в 12:40. Об этом сообщает "Укрзализныця".
Напомним, что метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок: как курсируют поезда.
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