Зеленский призвал евреев "не молчать" после ракетного удара в Бабьем Яру [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился "ко всем евреям мира" с просьбой не молчать о происходящем в Украине.
Глава государства обратился к евреям после ракетного удара по телебашне в Киеве, расположенной рядом с мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.
В первый день российского вторжения оккупанты бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны 100 тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира - разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм.
Владимир Зеленский - русскоговорящий еврей из Кривого Рога.
Напомним, что в результате ракетного удара по киевской телебашне погибли пять человек, пять получили ранения.
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