Президент Украины Владимир Зеленский обратился "ко всем евреям мира" с просьбой не молчать о происходящем в Украине.

Глава государства обратился к евреям после ракетного удара по телебашне в Киеве, расположенной рядом с мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.

В первый день российского вторжения оккупанты бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны 100 тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира - разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм.

Владимир Зеленский - русскоговорящий еврей из Кривого Рога.

Напомним, что в результате ракетного удара по киевской телебашне погибли пять человек, пять получили ранения.