Как распознать пропагандистские Telegram-каналы и куда о них сообщать [ Редактировать ]
С начала войны России против Украины российские пропагандисты начали массово использовать новые Telegram-каналы/чаты с символом "Z" в названии (в разных вариациях). Об этом заявили в Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Значительную часть этих каналов наполняют подразделения информационно психологических операций ВС врага.
Telegram также использует российскую разведку для отслеживания техники ВСУ и корректировки ракетно-артиллерийского огня.
Если вы увидели в Telegram канал/чат с различными интерпретациями использования символа Z (руZZкие, время Z и т.д.), сообщите об этом в @stop_russian_war_bot или https://t.me/stoprussiachannel.
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