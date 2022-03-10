Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной - СБУ (видео) [ Редактировать ]
Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом сообщил один из таких "охранников", попавший в плен к украинским силовикам, передает СБУ.
На видео СБУ оккупант признается, что за $2 тыс. пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.
Уже потом оказалось, что его задача - доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.
Украинские военные наголову разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше - он получил ранение, но остался жив.
Напомним, что СБУ ранее обнародовала показания пленного офицера, который рассказал, что взятие Харькова планировалось за три дня.
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