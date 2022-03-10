"Украина с пониманием примет капитуляцию России" - Резников [ Редактировать ]
Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Украина с пониманием примет капитуляцию России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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