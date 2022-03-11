Бойцы "Миротворца" расстреляли авто с экс-замом главы СБУ по Киеву [ Редактировать ]
Журналист Владимир Бойко сообщает, что бойцы полка полиции "Миротворец" расстреляли автомобиль "Тойота", который не остановился на блокпосту.
За рулем был, по информации Бойко, Дмитрий Демьяненко, экс-заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Это произошло сегодня около 18:00 в Дарницком районе Киева.
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