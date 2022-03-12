McDonald’s закроется в россии с 14 марта

Компания McDonald’s приостановит работу в россии с 14 марта. В компании отметили, что в 850 ресторанах McDonald’s в россии работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях их поставщиков - еще около 100 тыс. Зарплату, несмотря на приостановку работы, компания им пока продолжит платить