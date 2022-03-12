Под Ростовом разбился новейший вертолет Ка-52, экипаж погиб [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В Ростовской области разбился вертолет Ка-52, экипаж погиб. Об этом сообщают росСМИ.
Вертолет следовал из Таганрога на юг области. Причина аварии не известны.
Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Всего было произведено около 170 таких машин.
Напомним, что про данным Генштаба на утро 12 марта, оккупанты потеряли в Украине 83 вертолета и 58 самолетов.
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