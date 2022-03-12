Вертолеты в небе над Скадовским районом Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

Над Скадовским районом Херсонской области ВСУ сбили два вражеских вертолета. Один из пилотов выжил, его везут в больницу.

Напомним, что про данным Генштаба на утро 12 марта, оккупанты потеряли в Украине 83 вертолета и 58 самолетов.