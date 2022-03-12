Под Херсоном ВСУ сбили два вражеских вертолета (видео) [ Редактировать ]
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Над Скадовским районом Херсонской области ВСУ сбили два вражеских вертолета. Один из пилотов выжил, его везут в больницу.
Напомним, что про данным Генштаба на утро 12 марта, оккупанты потеряли в Украине 83 вертолета и 58 самолетов.
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