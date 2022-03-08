Под Херсоном украинские бойцы уничтожили российскую пусковую установку С-300ПТ. Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Об этом сообщает "Информатор".

С-300 "Фаворит" - семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров.

Напомним, что недавно под Николаевом захватили уже ЗРПК "Панцирь-С1".