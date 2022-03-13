Росія звинувачує Україну у виготовленні біологічної зброї: інтерв'ю із однією з найкращих в Європі вчених [ Редактировать ]
Про безпідставність звинувачень Росії свідчать і імениті експерти, які відвідували ці біологічні лабораторії - і не з чужих слів знають, що там відбувається.
Кажуть, на власні очі бачили наукові експерименти, які проводилися, - і про жодну біологічну зброю і близько не йшлося.
Дмитро Анопченко поговорив із однією з найкращих в Європі вчених, що вивчають біологічні загрози - і її прогнози тривожні. Далі - наше екслюзивне інтерв'ю.
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