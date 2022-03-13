Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО пересмотрит свою позицию о невмешательстве в войну в Украине в случае применения РФ химического оружия.

Об этом информирует Delfi.

О возможности химической атаки со стороны РФ ранее предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, заявления российского руководства о том, что в Украине якобы работают лаборатории по производству химического и биологического оружия, могут быть подготовкой к этому шагу со стороны самой России. Польский лидер также считает, что Москва способна пойти на этот шаг.



"Если вы спрашиваете меня, может ли Путин применить химическое оружие, то, по моему мнению, в данный момент Путин может применить все, что угодно, особенно когда он в трудной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения и с военной он тоже явно не выигрывает", - высказал мнение Дуда.

Польский президент заявил о том, что применение оружия массового поражение изменит все правила игры. В этом случае угроза нависнет не только над Европой, но и над всем миром. Потому, по его мнению, НАТО надо будет что-то решать.