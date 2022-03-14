Оккупанты ранили британского журналиста, он в реанимации [ Редактировать ]
Оккупанты ранили британского журналиста
Британский журналист получил осколочный перелом двух ног в результате обстрелами оккупантами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Осколочный перелом двух нижних конечностей - "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Трагедия произошла сегодня 2 часа назад...
Еще раз хочу обратиться к нашим партнерам - гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в который по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не находясь на военном объекте, он получил серьезные ранения.
Напомним, что 13 марта в Ирпене оккупанты расстреляли двух американских журналистов, один погиб.
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