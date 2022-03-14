В понедельник, 14 марта, украинские бойцы из отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожили технику и личный состав врага в окрестностях Мариуполя - города, который тринадцатый день находится в осаде.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

За сутки в результате боев "Азова" с российскими нацистами наши защитники уничтожили бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". К тому же бойцы "Азова" уничтожили много пехоты, среди них 17 спецназовцев ГРУ (Главного разведывательного управления) России.



На видео видно, как украинский БТР-4 уничтожает российские так называемые войска, которые пытаются сравнять Мариуполь с землей. Бой шел на совсем малых дистанциях – около 200-300 метров, то есть почти в упор.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город", - пишут в МВД.

По состоянию на 14 марта оккупанты убили более 2200 мирных жителей Мариуполя. Вражеская авиация ежедневно массированно бомбит жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.