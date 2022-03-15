Атаки на Мариуполь отражены, враг понес тяжелые потери - Генштаб [ Редактировать ]
Все атаки на Мариуполь были успешно отражены, враг понес тяжелые потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 6:00.
Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.
Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.
Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.
Напомним, что на Донецком направлении ВСУ уничтожили около ста оккупантов.
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